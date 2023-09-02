СМИ сообщили об атаке террористами позиций сирийских войск в Латакии

Погибли 18 военных

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) совершили вооруженную вылазку против сирийских войск на севере провинции Латакия. Как сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, во время внезапной атаки в горном районе Джебель-эль-Акрад трое смертников подорвали на себе пояса с взрывчаткой возле позиций правительственных сил, в результате погибли 18 военнослужащих.

Ранее поступили сведения о пяти убитых солдатах.

26 августа подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили нападение террористов на участке фронта между поселками Эль-Маладжа и Хазарин на юге провинции Идлиб. Попытку прорыва оборонительных линий предприняли боевики бригады "Ансар ат-Таухид", которая воюет на стороне группировки "Джебхат ан-Нусра". В бою с террористами погибли 13 сирийских военных и свыше 20 получили ранения.

Активность группировки заметно возросла с начала года. Жертвами нападений боевиков на северо-западе Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.