Освобождены охранники, которых взяли в заложники в тюрьмах Эквадора

Их жизни вне опасности, сообщила служба страны, занимающаяся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Охранники и полицейские, которых взяли в заложники заключенные шести тюрем Эквадора, были освобождены. Об этом сообщила в пятницу служба страны, занимающаяся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями.

"50 сотрудников тюремной службы безопасности и наблюдения и 7 полицейских, которые удерживались в шести центрах лишения свободы, уже освобождены. Их осмотрели врачи для оценки состояния здоровья, их жизни вне опасности", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявляет служба, в настоящее время ситуация в тюрьмах находится под контролем.

В четверг ведомство сообщило, что члены банд взяли в заложники более 50 охранников и полицейских в ответ на ввод правоохранителей в тюрьмы для конфискации запрещенных предметов.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 10 августа в республике было объявлено общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.