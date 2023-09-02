Соратник Трампа Джулиани не признал вину во вмешательстве в выборы

Адвокат экс-президента США также отказался от права лично предстать перед судом

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Соратник и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани не признал вину во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на поданное суду округа Фултон в штате Джорджия ходатайство Джулиани.

Джулиани также отказался от права предстать лично перед судом, который предъявит ему обвинения. Процедура должна была состояться на следующей неделе.

Ранее вину по данному делу не признал и сам Трамп. Он также не намерен являться в суд на следующей неделе. Трамп, как и Джулиани, ранее уже побывал в тюрьме округа Фултон, где подвергся формальному аресту, его повторное появление в суде не требуется.

В пятницу еще шесть фигурантов сделали заявления о том, что не признают вину по обвинениям в рамках этого дела. В общей сложности обвинения выдвинули против 19 человек. В их числе - адвокаты экс-президента, члены его избирательного штаба, члены Республиканской партии в Джорджии.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинули против 19 лиц по 41 пункту. В их числе Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.