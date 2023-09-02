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Дело Дональда Трампа

Соратник Трампа Джулиани не признал вину во вмешательстве в выборы

Адвокат экс-президента США также отказался от права лично предстать перед судом

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Соратник и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани не признал вину во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на поданное суду округа Фултон в штате Джорджия ходатайство Джулиани.

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Джулиани также отказался от права предстать лично перед судом, который предъявит ему обвинения. Процедура должна была состояться на следующей неделе.

Ранее вину по данному делу не признал и сам Трамп. Он также не намерен являться в суд на следующей неделе. Трамп, как и Джулиани, ранее уже побывал в тюрьме округа Фултон, где подвергся формальному аресту, его повторное появление в суде не требуется.

В пятницу еще шесть фигурантов сделали заявления о том, что не признают вину по обвинениям в рамках этого дела. В общей сложности обвинения выдвинули против 19 человек. В их числе - адвокаты экс-президента, члены его избирательного штаба, члены Республиканской партии в Джорджии.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинули против 19 лиц по 41 пункту. В их числе Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
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