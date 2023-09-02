Шольц считает, что G20 продолжит играть важную роль, несмотря на растущее значение БРИКС

Канцлер Германии отметил, что "это справедливо"

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что Группа двадцати (G20) продолжит играть важную роль в будущем, несмотря на возрастающее значение БРИКС.

"Нет. "Большая двадцатка" будет продолжать играть важную роль, и это справедливо", - сказал Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос утратит ли G20 свое значение в будущем. Председательство Индонезии в Группе двадцати в прошлом году, председательство Индии в этом году, следующее председательство Бразилии, по его мнению, внесут важный вклад в обеспечение того, чтобы это воспринималось таким же образом.

"В конце концов, наша главная задача - обеспечить, чтобы мы формировали мир будущего вместе на равных с развивающимися странами Азии, Южной Америки и Африки", - отметил канцлер ФРГ. Он добавил, что это также и обязанность, "потому что в Западной Европе, в Северной Америке и некоторых других странах несут ответственность за колониальную историю и прошлое многих из этих [развивающихся] государств".

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнилось новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.