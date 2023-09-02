2 сентября, 01:41
Попытка госпереворота в Нигере

Глава Пентагона и министр ВС Франции заявили о настрое на дипломатическое решение в Нигере

Ллойд Остин и Себастьен Лекорню подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия с нигерцами и региональными партнерами в Африке

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре выразили стремление к дипломатическому урегулированию в Нигере и отметили необходимость взаимодействия с партнерами в Африке. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера, опубликованном в пятницу.

Читайте также
Что известно о ситуациях в Нигере и Габоне после госпереворотов

Как следует из документа, Остин и Лекорню "обсудили обстановку в сфере безопасности в Нигере в свете недавних событий в Западной Африке". Министры совместно выразили "стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия с нигерцами и региональными партнерами в Африке".

Остин и Лекорню также "подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству, которому способствуют давние связи США и Франции в сфере обороны и безопасности". 

Теги:
НигерСШАФранцияОстин, ЛлойдПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация