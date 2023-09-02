2 сентября, 04:18

Спикер Верховной рады примет участие в парламентской встрече G7 в Токио

Она пройдет на следующей неделе

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук примет участие в парламентской встрече стран G7, которая пройдет на следующей неделе в Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

Четырехдневная встреча председателей нижних палат парламента G7 откроется в Токио 7 сентября. Ожидается, что стороны обсудят, в частности, ситуацию на Украине.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме, личное участие в нем принял президент Украины Владимир Зеленский. 

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