Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД Казахстана

Этот пост занял Ержан Саденов

АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Причины данного кадрового решения не указываются. В этот же день Токаев назначил новым главой МВД Ержана Саденова, который ранее занимал пост заместителя министра внутренних дел.

Ахметжанов руководил министерством с февраля 2022 года. Саденов родился в 1968 году в селе Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1993 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, в 1998 году Карагандинскую высшую школу Комитета национальной безопасности Казахстана. Должность заместителя главы МВД занимал с января прошлого года.

Токаев также освободил Серика Жумангарина от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции, сохранив за ним пост вице-премьера.

"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства. Жумангарин занимал пост заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции с сентября 2022 года.

Накануне Токаева освободил от занимаемых должностей четырех министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств.