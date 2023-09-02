Маск согласился с утверждением, что Байден "уничтожает легитимность" демократии в США

Об этом ранее заявил писатель и публицист Майкл Шелленбергер

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Илон Маск согласился с утверждением писателя и публициста Майкла Шелленбергера о том, что президент США Джо Байден "уничтожает легитимность" демократического устройства Соединенных Штатов.

Шелленбергер, автор книг по проблемам окружающей среды, написал в соцсети X (ранее Twitter), что основы правовой системы США - "равное правосудие по закону" - находятся под "серьезной угрозой". По мнению публициста, американский Минюст "активно препятствует судебному преследованию сына президента" и при этом "стремится заключить под стражу его политического оппонента", то есть экс-президента США Дональда Трампа. "Байден разрушает легитимность нашей демократической системы", - считает Шелленбергер.

"Правда", - ответил на это сообщение Маск.

В июле председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) обвинил Байдена в том, что будучи еще вице-президентом (2009-2017) он лгал американскому народу, чтобы скрыть вовлеченность своей семьи, в том числе сына Хантера, в коррупционные схемы, связанные, в частности, с украинскими олигархами. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что у республиканцев серьезные подозрения в числе прочего вызывает тот факт, что Минюст США допустил истечение срока давности по делу об уклонении сына действующего главы американской администрации Хантера Байдена от уплаты налогов со средств, полученных от украинской энергетической компании Burisma, а также пассивность по делу о получении сыном американского президента средств от китайской энергетической компании CEFC.