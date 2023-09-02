2 сентября, 07:45
Военная операция на Украине

Глава офиса Зеленского доложил помощнику Байдена о ходе боевых действий на Украине

Андрей Ермак также рассказал Джейку Салливану о создании рабочих групп для реализации продвигаемой Киевом "формулы мира"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону проинформировал помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о ходе боевых действий в стране и потребностях армии.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках постоянного диалога с союзниками провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Андрей Ермак проинформировал собеседника об обстановке на поле боя <...>, а также озвучил потребности украинской армии", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Ермак также рассказал Салливану о создании рабочих групп для реализации продвигаемой Киевом "формулы мира".

В течение августа Ермак дважды информировал Салливана о ситуации на Украине. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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