2 сентября, 07:55

Токаев назначил новых министров труда и туризма Казахстана

Ими стали Светлана Жакупова и Ермек Маржикпаев

АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Светлану Жакупову министром труда и социальной защиты населения, а Ермека Маржикпаева - министром туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Жакупову Светлану Кабыкеновну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

До назначения Жакупова занимала должность уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Казахстана.

Кроме того, Токаев назначил министром туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева. До назначения он занимал пост руководителя администрации Акмолинской области.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров и подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизованы несколько министерств. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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