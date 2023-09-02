Токаев назначил новых министров труда и туризма Казахстана

Ими стали Светлана Жакупова и Ермек Маржикпаев

АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Светлану Жакупову министром труда и социальной защиты населения, а Ермека Маржикпаева - министром туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Жакупову Светлану Кабыкеновну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

До назначения Жакупова занимала должность уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Казахстана.

Кроме того, Токаев назначил министром туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева. До назначения он занимал пост руководителя администрации Акмолинской области.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров и подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизованы несколько министерств.