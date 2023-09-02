В Баку заявили о минометном обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

Подразделениями азербайджанской армии "приняты ответные меры"

БАКУ, 2 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о минометном обстреле позиций армии республики с территории Армении.

"2 сентября около 11:00 [10:00 мск] подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в зодском направлении Басаркечярского района обстреляли из 60- и 82-миллиметровых минометов позиции азербайджанской армии", - говорится в распространенном сообщении.

По данным военного ведомства, на указанном направлении подразделениями азербайджанской армии "приняты ответные меры".

Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении принадлежащей Вооруженным силам Армении мобильной наземной станции управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), с которой предпринимались попытки выполнения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии в шахбузском и кельбаджарском направлениях.

"Эта станция использовалась для управления БПЛА, которые вели разведку и наносили удары по позициям Вооруженных сил Азербайджана, расположенным в различных направлениях", - уточнили в министерстве.