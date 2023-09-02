Силы ОДКБ на учениях в Белоруссии отработали противодействие биологическим угрозам

По сценарию учений, для недопущения распространения биологической угрозы развернута карантинная зона, где размещены подразделения

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на проходящих в Белоруссии учениях "Барьер - 2023" отработали противодействие биологическим угрозам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер - 2023" отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения", - говорится в сообщении. По сценарию учений, как уточнили в пресс-службе, для недопущения распространения биологической угрозы развернута карантинная зона, где размещены подразделения.

В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" в Белоруссии проходят пять совместных и специальных учений сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". Всего привлечено 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.