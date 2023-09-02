МИД Италии заявил, что выход из инициативы "Один пояс - один путь" обсудит парламент

Вице-премьер Антонио Таяни отметил, что участие страны в этой инициативе не принесло результатов, на которые она рассчитывала

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Участие Италии в инициативе "Один пояс - один путь" не принесло стране результатов, на которые она рассчитывала. Как заявил итальянский вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, решение о выходе Рима из инициативы будет принимать парламент.

"Мы хотим продолжать интенсивное сотрудничество с Китаем, но при этом мы должны провести анализ экспорта", - приводит его слова агентство ANSA. По мнению Таяни, который выступал на экономическом форуме в городе Черноббио, если проанализировать участие страны в инициативе, то она "не принесла тех результатов, на которые рассчитывали".

"Экспорт Италии в Китай в 2022 году составил 16,5 млрд, Франции - €23 млрд, Германии - €107 млрд, - продолжил министр. - Парламент должен будет сделать оценку и затем решить, возобновлять ли наше участие в этом проекте".

В воскресенье Таяни отправится с визитом в Пекин, где, как ожидается, будет обсуждаться выход Италии из меморандума.

Местные СМИ утверждают, что Италия объявит о выходе из меморандума до конца года, в противном случае он будет автоматически продлен. Кроме того, утверждается, что к такому шагу Италию подталкивают США, где всегда, как при нынешней, так и при предыдущей президентской администрации, негативно относились к этому документу. Пекин при этом подчеркивает взаимовыгодность меморандума.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони всегда настороженно относилась к отношениям с Китаем и, будучи в свое время в оппозиции, высказывалась против подписания меморандума. Во время недавней поездки в Вашингтон она опровергла, что есть какое-то давление со стороны США по этому вопросу, и объявила о скорой поездке в Пекин. Согласно предположениям итальянских СМИ, она может состояться в октябре.