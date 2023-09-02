Канцлер Австрии призвал активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией в ЕС

Как отметил Карл Нехаммер, нельзя допустить повторения миграционного кризиса 2015 года

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что необходимо активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией, чтобы не допустить повторения миграционного кризиса 2015 года. Свою точку зрения он высказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы подобная ситуация не повторилась. Система предоставления убежища в Европейском союзе не работает уже много лет", - сказал Нехаммер. При этом он отметил, что существует прогресс в данном вопросе, однако впереди еще долгий путь. "Миграция - одна из тех больших проблем, которые необходимо решать на европейском уровне, поскольку нелегальная миграция может стать проблемой, которая способна разделить и, возможно, даже разрушить Европейский союз", - констатировал канцлер.

Нехаммер подчеркнул, что новая миграционная политика ЕС должна включать "эффективную защиту границ, быстрые процедуры предоставления убежища на внешних границах, быструю репатриацию через соответствующие соглашения с третьими странами". "Кроме того, процедуры предоставления убежища должны проходить в третьих странах", - резюмировал Нехаммер.