В результате теракта в пригороде Дамаска ранен сотрудник службы безопасности

Как сообщили в полиции, террористы с помощью дистанционного устройства привели в действие бомбу, заложенную в автомобиль

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в пригороде Дамаска, в результате получил ранение один из сотрудников службы безопасности. Об этом сообщил агентству SANA источник в полицейском управлении сирийской столицы.

По его словам, террористы с помощью дистанционного устройства привели в действие бомбу, заложенную в автомобиль в пригороде Катна. Получивший ранение офицер доставлен в госпиталь.

16 августа в результате теракта в Катне был ранен один из офицеров сирийской армии. Мина была установлена под автомобилем. Полиция подозревает в причастности к вылазкам членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

10 августа свыше 30 сирийских военных погибли от рук боевиков ИГ, устроивших засаду в окрестностях города Эль-Меядин (368 км от Дамаска) на востоке страны.

Командование ВС Сирии направило в провинцию Дейр-эз-Зор отряды сил специального назначения для проведения антитеррористической операции против банд ИГ.