МИД Италии заявил, что Европа не может быть все время позади США в украинском вопросе

По мнению главы МИД Италии Антонио Таяни, в плане обороны "Европе необходимо сделать несколько шагов вперед"

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Европейские страны не должны постоянно следовать за Соединенными Штатами в отношении Украины, особенно это касается сферы обороны. Соответствующее заявление сделал вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

По мнению главы МИД Италии, в плане обороны "Европе необходимо сделать несколько шагов вперед". "Мы должны быть более амбициозными. <...> Мы также увидели на примере Украины, что не можем постоянно бежать за Соединенными Штатами, - приводит агентство ANSA выступление Таяни на форуме Амброзетти в городе Черноббио. - [Соединенные Штаты] являются нашим собеседником, но если мы хотим иметь больший вес в НАТО, то нам нужна Европа, которая сможет больше действовать не на словах, а на деле".

Таяни также затронул ситуацию в Африке и миграционную проблему. Неизвестно, "к чему приведет нестабильность в странах Африки к югу от Сахары", подчеркнул он, но необходимо "сделать так, чтобы она не обернулась против нас (Европы - прим. ТАСС)". "Это также означает контроль над миграционными потоками", - указал Таяни. Итальянский министр вновь обратил внимание на необходимость единой европейской политики по вопросу миграции.