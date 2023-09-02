СМИ: в Сомали уничтожили 20 боевиков

Операция проводилась возле поселка Тофик

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Не менее 20 боевиков из радикальной группировки "Аш-Шабаб" ликвидированы на юге Сомали в регионе Нижняя Шабелле. Об этом сообщил новостной портал Garowe.

Среди уничтоженных есть полевые командиры, отмечает он.

По данным портала, боевики были ликвидированы в результате удара беспилотника США. Операция проводилась возле поселка Тофик.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.