Эксперт считает, что членство ОАЭ в БРИКС не повлияет на их отношения с Западом

Доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических исследований Американского университета в ОАЭ Мухаммед Бадин аль-Яттиуи заявил, что Эмираты рассматривают объединение с точки зрения возможностей в области торговли и инвестиций

ДУБАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают БРИКС с точки зрения возможностей в области торговли и инвестиций, членство в объединении не повлияет на отношения страны с западными союзниками. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических исследований Американского университета в ОАЭ Мухаммед Бадин аль-Яттиуи.

"Я не думаю, что [вступление] ОАЭ в БРИКС повлияет на их отношения с Западом", - отметил он. "ОАЭ осознали, что у них есть возможность играть важную роль в международных отношениях, [взаимодействуя] с различными сторонами благодаря своему географическому положению и особому статусу на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, чтобы не только привлекать инвестиции, но и выстраивать, так сказать, либеральную модель образа жизни", - добавил аль-Яттиуи.

По его мнению, ОАЭ проводят так называемую политику множественного присоединения. Это, в отличие от Движения неприсоединения, означает участие государства в различных союзах. "Во время холодной войны мы не вступали в союзы с разными группами стран", - отметил аль-Яттиуи. Теперь же ОАЭ решили проводить многостороннюю политику, и это, по словам ученого, "полностью отличается от периода холодной войны, когда многие страны Азии, Африки и Латинской Америки предпочитали быть неприсоединившимися". "Мы решили выстраивать хорошие отношения с Западом, европейскими странами и, конечно, США и в то же время развивать более тесные экономические отношения с Китаем, Индией и многими другими странами глобального Юга", - добавил он. "Именно поэтому я думаю, что мы рассматриваем БРИКС с точки зрения экономики, торговли, финансов, инвестиций и энергетики в сравнении с другими приоритетами группы, но не как политическое объединение или альянс", - заключил аль-Яттиуи.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года. В связи с этим президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что его страна признательна за возможность присоединиться к БРИКС и рассчитывает на продуктивную работу с партнерами по сообществу.