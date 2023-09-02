Президент Монголии заявил, что страна намерена углубить сотрудничество с Ватиканом

Ухнаагийн Хурэлсух также выразил надежду, что сотрудничество государств в гуманитарной сфере, по вопросам культуры, образования и науки "будет постоянно укрепляться"

УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Монголия намерена сотрудничать с Ватиканом в вопросах безопасности, охраны окружающей среды и в гуманитарной сфере. Об этом заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с Папой Римским Франциском, прибывшим в республику с апостольским визитом.

"Слова Папы [Римского] Франциска, его позиция и политика в отношении изменения климата в мире, нехватки продовольствия, продовольственной безопасности и снабжения полностью совпадают с нашими национальными инициативами <...>. Монголия готова сотрудничать со Святым престолом во всех сферах для защиты окружающей среды, по вопросам продовольствия и безопасности, что является основой устойчивого развития и судьбой человечества", - сказал президент. Стенограмму его речи приводит национальное информационное агентство МОНЦАМЭ.

Также президент выразил надежду, что сотрудничество Улан-Батора и Ватикана в гуманитарной сфере, по вопросам культуры, образования и науки "будет постоянно укрепляться".

Лидер Монголии подчеркнул, что его страна проводит "миролюбивую, открытую, независимую и многоплановую внешнюю политику", работает над укреплением "мира и безопасности в регионе и мире". Президент указал, что Монголия, стремясь внести вклад в усилия международного сообщества "по решению региональных и глобальных проблем безопасности", предлагает свои инициативы, а также активно взаимодействует с "двумя вечными соседями", то есть, по всей видимости, с Китаем и Россией, а также с "третьими странами".

Монголия, добавил он, за последние 20 лет направила более 20 тыс. миротворцев в "самые опасные точки планеты" для участия в 15 операциях ООН по поддержанию мира. Президент назвал визит понтифика "новой опорой" в проводимой Монголией "миролюбивой и многоплановой внешней политике", а также подчеркнул, что этот шаг будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Визит Папы Римского

Ранее агентство ANSA сообщало, что Папа Римский Франциск во время встречи с руководством страны призвал вместе работать над построением мирного будущего.

Как отмечали в службе печати Святого престола, это 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика. Впервые в истории Папа Римский отправился в эту азиатскую страну, где католическая община насчитывает менее 2 тыс. человек. Дипломатические отношения Святого престола и Монголии были установлены в 1990 году, с 2003 года в столице Улан-Баторе действует апостольская префектура, административно-территориальная единица Римско-католической церкви.