Глава МВД Белоруссии назвал напряженной ситуацию на границе с Украиной и ЕС

По словам Ивана Кубракова, сотрудники милиции оказывают помощь пограничникам в обеспечении безопасности, в том числе и на приграничных территориях

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии оказывают помощь пограничникам в обеспечении безопасности на рубежах страны, где ситуация остается напряженной. Об этом заявил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в интервью телеканалу ОНТ.

"Мы видим, что напряженная ситуация около наших границ - Украина, Польша, Литва. Сотрудники милиции, в частности сотрудники спецподразделения отряда милиции особого назначения, оказывают помощь нашим пограничникам в обеспечении безопасности, в том числе и на приграничных территориях", - отметил глава МВД, видеофрагмент высказываний которого приводит Telegram-канал пресс-службы ведомства.

По словам министра, органы внутренних дел получают также необходимую помощь от других силовых структур. "Если необходима помощь нам, то мы не пишем каких дополнительных документов. Звонок своему коллеге и помощь всегда будет оказана. То ли в предоставлении информации, то ли в предоставлении дополнительных сил", - сказал Кубраков. "Сегодня как никогда силовой блок сплочен", - добавил он.