В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле на границе

В Минобороны Армении назвали такие сообщения "очередной дезинформацией"

ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Заявление Баку о том, что армянские вооруженные силы (ВС) обстреляли позиции азербайджанской армии на границе, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

"Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 2 сентября около 12:58 [11:58 мск] ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, является очередной дезинформацией", - отмечается в заявлении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась утром 1 сентября. Как заявили в Минобороны Армении, азербайджанские ВС начали боевые действия, используя минометы и ударные беспилотники. Бои продолжались в течение дня, Ереван заявил о трех погибших и двух пострадавших военных в результате действий азербайджанской армии.