Союз кооперативов ЮАР предложил создать офис кооперации стран БРИКС

Президент союза Лоренс Бейл призвал усилить взаимовыгодный обмен между Россией и республикой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Верховного национального союза кооперативов ЮАР, председатель BRICS Cooperative Leaders Лоренс Бейл предложил создать офис, который бы заведовал коопераций стран БРИКС. С таким предложением Бейл выступил на пленарном заседании Международного форума "Кооперация: время, традиции, люди", который проходит в Нижнем Новгороде.

"Встречи лидеров - это хорошо, но хотелось бы помимо этого организовать офис, который работал бы непрерывно и заведовал бы кооперацией стран БРИКС", - сказал Бейл.

Он отметил, что страны, входящие в БРИКС, действуют сейчас в духе кооперации. "Именно в таком духе действуют, сотрудничают страны - члены организации БРИКС. Страны успешно торгуют и обмениваются тем, что им наиболее необходимо, в том числе сырьем", - добавил южноафриканской организации.

В свою очередь, генеральный директор Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко добавил, что в условиях, когда мир сталкивается с многочисленными социальными, экономическими и экологическими проблемами, организации потребительской кооперации доказывают свою жизнеспособность.

"Потребительская кооперация - крупнейшая глобальная сеть с едиными неизменными принципами и ценностями. Мы разные. Живем и трудимся на разных континентах, говорим на разных языка, но мы всегда понимаем и помогаем друг другу находить лучшие решения для развития и роста", - сказал Гуарко в приветственном видео.

Сотрудничество с Россией

Лоренс Бейл также призвал усилить взаимовыгодный обмен между Россией и ЮАР. Он отметил, что в республике очень дорогое зерно, государству нужен хлеб. "Научите нас вашим технологиям высокоэффективного производства пшеницы. <…> У нас тоже есть чем поделиться. Наша страна богатая, например, углем, алмазами и многими другими, так давайте организовывать и улучшать существующую кооперацию", - сказал Бейл.

Он предложил председателю совета Центросоюза РФ Дмитрию Зубову подписать меморандум о взаимопонимании в этой области. Зубов ответил, что такой документ будет подготовлен.

Форум проходит в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки. В нем принимают участие кооператоры из более 50 регионов России.