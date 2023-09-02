Нетаньяху потребовал разрешить ситуацию со столкновениями эритрейцев в Тель-Авиве

По данным газеты The Times of Israel, ранения различной степени тяжести получили уже по меньшей мере 114 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил доклад о ситуации в Тель-Авиве, где в субботу начались ожесточенные уличные столкновения с участием эритрейских беженцев. Он потребовал от правоохранительных структур восстановить общественный порядок в городе, сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает сводки от министра национальной безопасности и генерального инспектора полиции о беспорядках в Тель-Авиве. Премьер-министр дал указание восстановить общественный порядок", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу в южных районах Тель-Авива произошли беспорядки с участием эритрейцев. Столкновения начались с акции протеста противников эритрейского правительства возле посольства Эритреи, где проходило праздничное мероприятие, организованное дипмиссией. По данным газеты The Times of Israel, ранения различной степени тяжести получили уже по меньшей мере 114 человек. По информации пресс-службы израильской полиции, среди пострадавших 27 сотрудников правоохранительных органов.