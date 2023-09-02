Французский политик считает ошибкой решение Парижа продолжить работу посольства в Нигере

Национальный совет спасения родины потребовал 25 августа от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть Нигер

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Основатель партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает ошибкой властей Франции решение сохранить дипломатическую миссию в Нигере.

"Решение сохранить посольство в Нигере опасно и контрпродуктивно. Эскалация является ошибкой", - написал политик в социальной сети X (ранее Twitter).

Национальный совет спасения родины (НССР) потребовал 25 августа от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть Нигер. Однако дипломат не подчинился и не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, отказавшись встречаться с представителями новых властей.

1 сентября МВД Нигера, которое было сформировано мятежниками из НССР, вновь потребовало от посла Франции покинуть территорию африканской страны. Дипломату предоставили 48 часов. В ведомстве отметили, что французский посол и его супруга находятся в Нигере на незаконном положении.

МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права предъявлять какие-либо требования послу Итте, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают "исключительно законные власти Нигера".

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.