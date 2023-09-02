СМИ: в Сирии отряды курдов начали операцию против ополченцев арабских племен

По информации Firat, бойцы "Сил демократической Сирии" наступают на города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль в провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Курдские формирования "Сил демократической Сирии" (СДС) начали военную операцию против ополченцев арабских племен, поднявших против них восстание на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Firat.

По его информации, бойцы СДС наступают на города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль в провинции Дейр-эз-Зор, которые находятся в руках отрядов ополченцев. Представитель командования СДС Махмуд Хабиб заявил, что операция проводится в ответ на просьбы жителей провинции оградить их от вооруженных банд наемников и продолжится до восстановления безопасности и стабильности в регионе.

"Проникшие в районы Дждейдет-эль-Бакара и Дждейдет-Укейдат с западного берега реки Евфрат боевики запугивают людей, устраивают погромы в учреждениях, занимаются грабежами и насилием", - отметил курдский командир. По его словам, бойцы СДС преследуют вооруженные банды и подошли вплотную к селению Дахла в окрестностях Эль-Бусейры.

Телеканал Al Hadath сообщил, что ополченцы арабских племен, которым оказывают поддержку проиранские формирования, воюющие на стороне сирийской армии, взяли под контроль районы на восточном берегу реки Евфрат от города Дейр-эз-Зор до границы с Ираком. Они также перерезали шоссе, ведущее к нефтяному месторождению Эль-Омар, где находится американская военная база.

По информации телеканала, боестолкновения между отрядами местных племен и курдскими формированиями начались 27 августа. В ходе них обе стороны понесли потери, погибли 26 ополченцев, 11 бойцов СДС и 9 мирных граждан, число раненых достигло 54.

1 сентября шейхи арабских племен на совещании в Алеппо высказались за вывод турецких и американских сил с территории Сирии, а также за возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам районов в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке. В принятом документе шейхи заявили, что СДС превратились в марионеточные формирования, защищающие военные базы США.