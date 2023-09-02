Додон считает, что Молдавия не выживет без партнерских отношений с Россией

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Молдавия нуждается в энергоносителях России и ее рынке для сбыта продукции, поэтому не выживет без партнерских отношений с ней. Об этом заявил бывший президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

"Я всегда выступал за стратегическое партнерство с Российской Федерацией, никогда от этого не отказывался и не отказываюсь. Без хороших партнерских отношений с Россией Молдова не выживет. Я уже приводил пример: в этом году в Молдове будет собрано 400-500 тыс. тонн яблок, которые некуда продавать, кроме как в СНГ и Россию, в частности", - прокомментировал он в телеграм-канале курс действующий властей республики под руководством президента Майи Санду на сворачивание отношений с Россией.

Додон подчеркнул, что ПСРМ намерена вести политику, основанную на "стратегическом партнерстве с Россией, Турцией, Китаем, Венгрией, строить добрососедские отношения со всеми".

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели после избрания Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в РФ, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако Москву Санду так и не посетила, и стала игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине она заняла сторону Запада и начала резко критиковать Москву.

В августе Кишинев покинули 45 работников посольства РФ, так как правительство Молдавии потребовало сократить штат представительства до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Это решение Санду объяснила якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии. Россия в ответ уведомила молдавского посла Лилиана Дария о запрете на въезд в страну для ряда депутатов правящей в республике Партии действия и солидарности.