Полиция Израиля восстановила порядок в Тель-Авиве после стычек эритрейцев

В ведомстве сообщили о задержании 39 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция Израиля завершила разгон стихийной демонстрации с участием эритрейских беженцев в Тель-Авиве, вылившейся в ожесточенные уличные столкновения, 39 человек задержаны. Об этом говорится в заявлении полицейской пресс-службы.

"В последние часы полиция Израиля была задействована для борьбы с масштабными нарушениями общественного порядка в ряде мест в районе Тель-Авива. <...> Силы полиции восстановили контроль, и спокойствие вернулось на улицы в южных районах Тель-Авива. Крупные силы в настоящий момент продолжают проводить задержания и поддерживать порядок", - говорится в сообщении.

По информации полиции, стражи порядка в течение дня применяли спецсредства для разгона толпы и задержали десятки правонарушителей. "На данный момент задержано 39 подозреваемых, у них обнаружены при себе оружие, слезоточивый газ и электрошокеры", - проинформировали в полиции.

Ранее в южных районах Тель-Авива вспыхнули беспорядки с участием эритрейцев. Столкновения начались с акции протеста противников эритрейского правительства возле посольства этого государства, где проходило праздничное мероприятие, организованное дипмиссией. Противостояние вылилось в ожесточенные столкновения между сторонниками и противниками эритрейского правительства, многие из которых были вооружены палками и дубинами, стороны также забрасывали друг друга камнями. Попутно толпа громила на своем пути витрины магазинов и припаркованные на улицах автомобили.

По данным государственной телерадиокомпании Kan, ранения получили в общей сложности более 160 человек. Среди пострадавших, по информации пресс-службы израильской полиции, 27 стражей порядка. В некоторых случаях полицейские вынуждены были применять для разгона толпы табельное оружие. По информации газеты The Times of Israel, 11 человек получили огнестрельные ранения.

Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, мероприятие эритрейского посольства, вызвавшее протесты, было организовано по случаю 30-летия независимости страны от Эфиопии. Между тем, отмечает телеканал, в настоящий момент в Израиле проживают порядка 25 тыс. граждан Эритреи. Большинство из них настроены против нынешних властей страны и ее президента Исайяса Афеворки, который бессменно руководит Эритреей с момента провозглашения ею независимости в 1993 году.