В Душанбе планируют проложить первую ветку легкого метро

Ее длина составит 10,5 км, сообщил руководитель инвестиционного управления министерства транспорта Таджикистана Сухроб Нурулло

ДУШАНБЕ, 2 сентября. /ТАСС/. Первую ветку легкого метро в Душанбе планируется проложить с южной окраины города в центр, до государственного цирка, ее длина составит 10,5 км. Об этом сообщил руководитель инвестиционного управления министерства транспорта республики Сухроб Нурулло.

"Рабочая группа сочла приемлемым предложение Национальной железнодорожной компании [Южной] Кореи о планировании строительства железной дороги для наземного метро <...> на участке дороги от Южных ворот до государственного цирка длиной 10,5 км", - сказал он в интервью государственному информационному агентству "Ховар".

Нурулло отметил, что на этом участке подходящий рельеф, а строительство линии там обеспечит безопасность дорожного движения.

В марте 2022 года министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и председатель Национальной железнодорожной компании Республики Корея Ким Хан Ён подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проектирование метрополитена в Душанбе. Государственная целевая программа развития транспортного комплекса до 2025 года, которой предусмотрена возможность строительства метрополитена, была принята в Таджикистане в 2011 году.

В конце августа в мэрии столицы Таджикистана сообщали, что для города южнокорейской компанией проектируется так называемое легкое метро, линии которого в основном проходят по земле.