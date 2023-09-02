В МО Белоруссии сообщили об отработке на учениях силами ОДКБ уничтожения групп боевиков

В рамках учений "Поиск - 2023" на Обуз-Лесновском полигоне разведчики выполняли задачи совместно с артиллерийскими и авиационными подразделениями, отметили в ведомстве

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Подразделения контингентов Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на учениях в Белоруссии отработали тактический эпизод блокирования незаконного вооруженного формирования и его уничтожения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2023" на полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции. На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что в ходе розыгрыша сценария военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства с помощью противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, сообщили в оборонном ведомстве, в рамках учений "Поиск - 2023" на Обуз-Лесновском полигоне разведчики выполняли задачи совместно с артиллерийскими и авиационными подразделениями. "Разведывательным подразделениям предстояло передать координаты местонахождения условного противника, после чего по нему отработала артиллерийская батарея и вертолетная авиация", - уточнили в Минобороны.

В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" в Белоруссии проходят пять совместных и специальных учений сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". Всего привлечено 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.