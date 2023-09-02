Президент Приднестровья заявил о заинтересованности республики в сохранении мира

Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье никогда не было агрессором

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Приднестровье заинтересовано в сохранении мира в регионе, где миротворческую миссию выполняет Россия. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на церемонии возложения цветов к могилам павших защитников непризнанной республики, которая прошла по случаю 33-й годовщины ее провозглашения.

"Мы всеми силами будем сохранять мир и добьемся мира в Приднестровье. Кроме того, не надо забывать, что здесь выполняет миротворческую миссию Российская Федерация, у которой свой международный мандат, работают все механизмы миротворческой операции", - цитирует его слова пресс-служба главы Приднестровья. Красносельский подчеркнул, что Приднестровье никогда не было агрессором. "С момента образования 2 сентября 1992 года по сегодняшний день мы не только говорим, но и все делаем ради мира", - отметил он.

Власти Приднестровья отменили в этом году проведение традиционного военного парада "в силу причин, вызванных геополитической обстановкой". Однако праздничные мероприятия проходят во всех городах, организованы массовые гуляния, на которых можно попробовать блюда национальной кухни, приобрести продукцию местных предприятий. В Тирасполе вечером состоится праздничный концерт, который завершится залпами салюта.

Приднестровье провозглашено 2 сентября 1990 года на территории левобережных районах Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства российских миротворцев. С 1993 года стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта. Кишинев предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования", однако Тирасполь настаивает на независимости.