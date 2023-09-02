2 сентября, 15:14
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане заявили о перехвате ударного беспилотника ВС Армении

Его обезвредили на границе двух стран

БАКУ, 2 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате ударного беспилотника Вооруженных сил Армении на границе двух стран.

"2 сентября днем подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского района (граничит с Арменией - прим. ТАСС), обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении. С помощью специальных средств БПЛА был обезврежен и перехвачен до достижения цели", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу оборонное ведомство заявило об уничтожении мобильной наземной станции управления БПЛА ВС Армении, с которой, как отмечалось в информации, предпринимались попытки выполнения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии в приграничье. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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