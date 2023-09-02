Эксперт заявил, что Зеленский постоянно врет об успехах ВСУ

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что ВСУ не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский постоянно рассказывает, что там идет наступление <...>. Но на фронте ничего нет, вот это опять ложь идет, все время везде идет ложь, - сказал он на видео, которое разместил на канале в YouTube. - Идет наступление [российских сил]. Тяжелейшие, конечно. Бои идут возле Купянска".

По словам Соскина, ложь об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно распространяется в стране и на телевидении. Хотя, отмечает он, 4 сентября будет уже 90 дней с начала так называемого контрнаступления, а никакого результата нет. "Контрнаступления никакого нет на этом всем тысячекилометровом фронте, - указал экс-советник. - Нигде взять ничего не могут и ничего не выходит. <...> И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета".

Соскин также указал, что техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением.

Украинское контрнаступление, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды, не принесло результата. Украина предприняла несколько попыток оправдать этот провал, в частности, власти страны неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Украинские СМИ отмечают, что страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины, если к концу осени не будет достигнуто существенных результатов на поле боя. Кроме того, утверждается, что ранее Зеленский часто не прислушивался к советам западных аналитиков, это стоило ВСУ катастрофических потерь.

В украинских СМИ также появилась информация о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны, поскольку ситуация на купянском и артемовском направлениях грозит прорывом фронта. Газета The New York Times писала, что США и их союзники называют одной из причин провала украинского контрнаступления слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном - южном - направлении. 23 августа Зеленский признал, что Киев не может перебросить основные силы на южное направление, так как это грозит потерей территорий на востоке.