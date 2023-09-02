В Улан-Баторе заявили, что Монгольская империя заложила основу для мирного сосуществования

Достижения Pax Mongolica создали прочную основу для развития взаимного уважения между различными народами мира, отметил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух

УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Монгольская империя заложила основу для взаимного уважения и дальнейшего мирного сосуществования цивилизаций и народов мира. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с Папой Римским Франциском, прибывшим в страну с апостольским визитом.

"Достижения Pax Mongolica [период относительного мира после завоеваний Монгольской империей значительных территорий Евразии в XII-XIV веках] создали прочную основу для развития взаимного уважения между различными народами мира, для бережного отношения к ценностям и самобытности друг друга, а также для создания условий для мирного сосуществования различных цивилизаций", - сказал президент.

Он также отметил, что к наследию, доставшемуся человечеству от монголов, принадлежат "дипломатические отношения, почта, транспорт, экономика и торговля, наука, культура", а также "религиозная терпимость и принципы правового государства".

Ранее агентство ANSA сообщало, что Франциск во время встречи с руководством Монголии призвал вместе работать над построением мирного будущего.

Это 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика. Впервые в истории Папа Римский отправился в эту азиатскую страну, где католическая община насчитывает менее 2 тыс. человек. Дипломатические отношения Ватикана и Монголии были установлены в 1990 году. С 2003 года в Улан-Баторе действует апостольская префектура - административно-территориальная единица Римско-католической церкви.