В Нигере суд издал постановление о высылке из страны лишенного аккредитации посла Франции

По информации Нигерского агентства печати, такое решение приняли, потому что Сильвен Итте больше не является дипломатом и не имеет никакого постоянного вида на жительство в стране

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Суд Ниамея издал постановление, согласно которому лишенный аккредитации посол Франции Сильвен Итте должен быть выслан из Нигера. Об этом сообщило Нигерское агентство печати.

"Поскольку Итте больше не является дипломатом и не имеет никакого постоянного вида на жительство в Нигере, он должен немедленно покинуть территорию страны", - говорится в решении суда. Агентство отмечает, что иск в отношении посла был подан властями страны.

25 августа военные власти Нигера потребовали от посла Франции и его супруги покинуть страну в течение 48 часов, заявив, что нахождение Итте на национальной территории и его высказывания противоречат интересам Нигера. Однако они отказались подчиниться требованию и продолжают находиться в здании посольства Франции в Ниамее. МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают "исключительно законные власти Нигера". Сейчас вблизи посольства ежедневно проходят акции, участники которых требуют выполнения постановления властей Нигера.