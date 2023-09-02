Экс-советник Кучмы связал новые обвинения против Коломойского с поездкой Зеленского в США

По словам Олега Соскина, президенту Украины надо продемонстрировать лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену, что он борется с коррупцией

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Предъявление обвинений бизнесмену Игорю Коломойскому связано с попытками президента Украины Владимира Зеленского создать видимость борьбы с коррупцией накануне визита в США. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Теперь Зеленский едет в США, ему надо продемонстрировать [президенту США Джо] Байдену и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата. И решили сделать чучелом, страшилкой такой Коломойского, грабят его со всех сторон", - сказал он на видео, которое разместил на канале в YouTube.

По его словам, эта ситуация показывает глубочайшую неблагодарность Зеленского, ведь именно Коломойский "взял этого никому не нужного провинциального третьеразрядного комика, отмыл <...> и, в конце концов, сделал президентом". "Это очень поучительная история во многих отношениях", - заключил Соскин.

В субботу утром СБУ предъявила Колмойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным украинских СМИ, это произошло в особняке бизнесмена в селе Никольское Днепропетровской области. Источник из окружения Коломойского в комментарии украинскому изданию "Страна" также связал ситуацию с подготовкой визита Зеленского в США в сентябре. Уже вечером в Шевченковском районном суде Киева началось заседание по избранию Коломойскому меры пресечения. По данным украинских СМИ, бизнесмен прибыл в суд, но выступил против съемок заседания журналистами. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство его адвокатов, заседание продолжается.

Коррупция на Украине

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией" являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Зеленский неоднократно анонсировал массовые чистки и кадровые решения в отношении уличенных в коррупции чиновников, но в стране вскрывались лишь новые факты махинаций, в том числе с полученной от Запада гуманитарной помощью.

После нескольких крупных скандалов, в том числе вокруг Минобороны, Зеленский 27 августа анонсировал внесение в Раду законопроекта, который приравнивает коррупцию к госизмене во время действия военного положения. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию не только на Украине, но и среди западных партнеров Киева, которые всегда называли борьбу с коррупцией одним из основных условий для сотрудничества. Эксперты отмечают, что передача расследования коррупционных деяний от НАБУ к весьма "лояльной" офису президента СБУ, как планирует Зеленский, позволит его команде, уже не раз оказывавшейся втянутой в такие скандалы, вывести из-под ответственности "кого надо" и показательно осудить оппонентов.