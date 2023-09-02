CNN: умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон

Ему было 75 лет

ТАСС, 2 сентября. Экс-глава Министерства энергетики США, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Билл Ричардсон умер в пятницу на 76-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на вице-президента Центра Ричардсона Микки Бергмана.

В последние годы бывший губернатор штата Нью-Мексико Ричардсон неоднократно занимался освобождением американских граждан, задержанных по тем или иным причинам за рубежом. Он также участвовал по неправительственной линии в диалоге между Москвой и Вашингтоном об обмене заключенными.

По информации телеканала, Ричардсон умер во сне в своем летнем доме в штате Массачусетс.