2 сентября, 17:02,
обновлено 2 сентября, 17:21

CNN: умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон

AP Photo/ Seth Wenig
Билл Ричардсон
© AP Photo/ Seth Wenig

Ему было 75 лет

ТАСС, 2 сентября. Экс-глава Министерства энергетики США, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Билл Ричардсон умер в пятницу на 76-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на вице-президента Центра Ричардсона Микки Бергмана.

В последние годы бывший губернатор штата Нью-Мексико Ричардсон неоднократно занимался освобождением американских граждан, задержанных по тем или иным причинам за рубежом. Он также участвовал по неправительственной линии в диалоге между Москвой и Вашингтоном об обмене заключенными.

По информации телеканала, Ричардсон умер во сне в своем летнем доме в штате Массачусетс. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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