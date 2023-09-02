Назначенный путчистами глава Габона выступил против спешки с проведением новых выборов

Быстрые действия могут привести к тем же ошибкам, отметил Брис Клотер Олиги Нгема

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период, считает, что не стоит торопиться с проведением в стране новых выборов.

"Наша цель - действовать как можно скорее, быстро, но наверняка. Быстрые действия не означают проведения выборов впопыхах, которые приведут к тем же ошибкам, [что и в прошлом], те же люди продолжат оставаться у власти, и все вернется на круги своя", - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Как отмечает телеканал, это заявление было сделано на фоне усиливающегося давления на главу габонских мятежников касательно возвращения власти в стране гражданскому правительству.

Ранее в субботу военные Габона открыли границы страны, которые распорядились закрыть 30 августа в первые часы государственного переворота. В результате более 10 судов, которые находятся сейчас в портах Габона с экспортными грузами, могут вновь выйти в море.