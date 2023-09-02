WSJ: больше половины республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа на праймериз

По данным газеты, лишь 13% отдали предпочтение его сопернику - губернатору Флориды Рону Десантису

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Больше половины сторонников Республиканской партии США готовы поддержать бывшего президента страны Дональда Трампа на предстоящих праймериз, которые определят кандидата от партии на пост президента США в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

По данным издания, 59% участников опроса проголосовали за кандидатуру Трампа, лишь 13% отдали предпочтение его главному сопернику - губернатору Флориды Рону Десантису. Третью строку с 8% голосов заняла бывшая представительница США в ООН Никки Хейли, за которой последовал предприниматель Вивек Рамасвами с 5%.

Газета отмечает, что особенность нынешней гонки за право избираться от Республиканской партии заключается в том, что "уголовные преследования, которые в прошлые эпохи могли бы потопить кандидата, только укрепили" позиции Трампа.

Опрос проводился в период с 24 по 30 августа. В нем приняли участие 600 республиканцев, которые будут голосовать на праймериз. Погрешность составила примерно 4 процентных пункта.

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, в сговоре в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а также из-за ненадлежащего обращения с секретными документами. На следующей неделе ожидается выдвижение обвинений в связи с якобы имевшей место попыткой Трампа повлиять на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра итогов президентских выборов.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Праймериз Республиканской партии пройдут во всех 50 штатах США в период с февраля по июнь 2024 года.