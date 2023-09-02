Parisien: экс-премьер Франции имеет больше шансов на избрание президентом, чем Ле Пен

По данным газеты, за Эдуара Филиппа на ближайших президентских выборах готовы проголосовать 33% участников опроса

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп является более популярным кандидатом в президенты из числа представителей правых и центристов, чем лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой OpinionWay по заказу газеты Le Parisien.

Так, за 52-летнего Филиппа на ближайших президентских выборах готовы проголосовать 33% участников исследования, тогда как за 55-летнюю Ле Пен отдать свои голоса намерены 30% опрошенных. Третье место с 19% занял 54-летний министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр. 17% респондентов сделали выбор в пользу 40-летнего главы МВД Жеральда Дарманена. Член либеральной партии "Республиканцы", глава региона О-де-Франс, экс-министр труда 58-летний Ксавье Бертран набрал по итогам опроса 16%. Замыкает пятерку лидеров 65-летний глава французской ультраправой партии "Реконкиста" Эрик Земмур.

"Трудность для правых состоит в том, чтобы создать привлекательное для избирателей течение между президентским большинством и крайне правыми - Ле Пен и Земмуром", - прокомментировал итоги исследования заместитель руководителя OpinionWay Брюно Жанбар.

Le Parisien считает, что Филипп смог бы стать единым кандидатом для избирателей, поддерживающих правых, и для тех, кто симпатизирует центристам.

Опрос проводился 30-31 августа, в нем приняли участие 1 009 совершеннолетних жителей Франции.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон по истечении второго президентского срока в 2027 году больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.

Карьера Филиппа

Специалист в области публичного права Эдуар Филипп по завершении учебы стажировался в ООН в Нью-Йорке, а затем служил во французском Госсовете (высший административный суд). Он успел поработать адвокатом, возглавлял службу коммуникации в концерне Areva - ведущем предприятии французской атомной отрасли. В октябре 2010 года на выборах в Гавре был избран на пост мэра, а позднее также получил мандат депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) от правоцентристской партии "Республиканцы".

Во время президентских выборов 2017 года Филипп входил на начальном этапе кампании в предвыборную команду кандидата "Республиканцев", бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. После своей победы на президентских выборах 2017 года Макрон предложил Филиппу возглавить правительство. Он оставался премьером до 2020 года, после чего вернулся на пост мэра Гавра.

Политик также известен как писатель, автор романов "Час истины" (L'Heure de verite, 2007) и "В тени" (Dans l'hombre, 2011) и горячий поклонник творчества Александра Дюма (отца). По случаю объединения Нормандии в единый регион семь лет назад он заключил пари с горожанами и, сдержав слово, дважды переплыл бассейн торгового порта Гавра.