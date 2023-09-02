Правительство Иракского Курдистана потребовало от Багдада пресечь беспорядки в Киркуке

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился задержать зачинщиков и заняться вопросом введения запрета на ношение оружия

КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал центральные власти Ирака взять под контроль ситуацию в северной провинции Киркук. С таким заявлением он выступил на фоне произошедших там беспорядков, в результате которых 1 демонстрант погиб, 10 получили ранения.

"Мы самым решительным образом осуждаем беспорядки, которые идут вразрез с принципами демократии и мирного сосуществования в городе Киркук", - приводит заявление Барзани курдский телеканал Rudaw. "Требуем [от центрального правительства] немедленно вмешаться, чтобы взять под контроль эту неприемлемую ситуацию и защитить жизни граждан и демонстрантов", - заявил премьер иракского автономного региона.

В субботу вечером представители курдской общины вышли на акцию протеста в городе Киркук, требуя открыть перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" главную дорогу Эрбиль - Киркук. По информации телеканала Rudaw, курдские демонстранты направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силы безопасности вмешались в происходящее, чтобы предотвратить столкновения между двумя сторонами и открыли огонь по демонстрантам. По последним данным, которые приводит телеканал Al Arabiya, 1 человек погиб, 10 получили ранения. В провинции на фоне напряженности введен комендантский час. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился задержать зачинщиков беспорядков и заняться вопросом введения запрета на ношение оружия в Киркуке.

Дорога между Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, и городом Киркук была перекрыта 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации о том, что Демократическая партия Курдистана (ДПК) собирается вновь открыть свои офисы в провинции Киркук в рамках подготовки к предстоящим провинциальным выборам.

Киркук - исторически спорная провинция между Ираком и Иракским Курдистаном с одноименным административным центром, где проживают курды и арабы. Ситуация вокруг этой провинции, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости в 2017 году, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук. Тогда ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" установило контроль над городом, а ДПК прекратила политическую работу.