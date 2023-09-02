Глава МИД Нигера заявил об активной подготовке военной интервенции ECOWAS в страну

Санкции начинают оказывать эффект, отметил Асуми Масуду

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) активно готовится к военному вмешательству в ситуацию в Нигере. Об этом в эфире телеканала LCI заявил Асуми Масуду, глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Мохамеда Базума.

"План ECOWAS реализуется: санкции начинают оказывать эффект. Подготовка к военному вмешательству идет полным ходом. Я не вижу, каким образом хунта может остаться у власти", - отметил он.

По словам Масуду, "речь идет не о войне против Нигера, а о разовой операции, направленной на восстановление власти президента Базума".

Говоря о возможном входе представителей мятежников на территорию посольства Франции в Ниамее, глава МИД выразил мнение, что это маловероятно. "Я не думаю, что они войдут в посольство Франции, - сказал он. - Они знают, чем они рискуют, учитывая французское военное присутствие в Нигере".

Ситуация с французским посольством

Национальный совет спасения родины 25 августа потребовал от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть Нигер. Однако дипломат не подчинился и не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, отказавшись встречаться с представителями новых властей.

1 сентября МВД Нигера, которое было сформировано мятежниками из НССР, вновь потребовало от посла Франции покинуть территорию африканской страны. Дипломату предоставили 48 часов. В ведомстве отметили, что французский посол и его жена находятся в Нигере на незаконном положении.

МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права предъявлять какие-либо требования Итте, поскольку согласие на прием посла выдают "исключительно законные власти Нигера".