Венгрия предложила Западу дать гарантии безопасности России, а не членство Украине в НАТО

Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отметил, что у Киева уже "нет реальных шансов вернуть территории", отошедшие к РФ

БУДАПЕШТ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что для урегулирования украинского конфликта страны Запада должны предоставить гарантии безопасности России и не принимать Украину в НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, выступая перед студентами летнего университета в Вайте (область Фейер).

"Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", - процитировало Гуйяша информационное агентство MTI. Он также подтвердил мнение венгерского правительства о том, что переговоры об урегулировании украинского конфликта могут быть эффективными только в том случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать США.

Кроме того, как сообщило MTI, глава канцелярии премьера заявил, что у Украины уже "нет реальных шансов вернуть территории", отошедшие к России. "Ясно также, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку за последние полтора года россияне не добились быстрых и впечатляющих результатов" в военных действиях на Украине, сказал Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра.

Аналогичное мнение выразил в недавнем интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он убежден, что западным странам следует забыть об интеграции Украины в Североатлантический альянс и договариваться с Россией о новой архитектуре международной безопасности. Что касается разговоров о возвращении Украине, в частности, Крыма, то Орбан считает их напрасными. По его словам, "это совершенно нереально".