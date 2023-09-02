Правительство Колумбии и бывшие повстанцы договорились о прекращении огня

Стороны также условились запустить процесс мирного диалога, сообщает офис верховного комиссара по делам мира южноамериканской страны

ГАВАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Представители правительства Колумбии и бывшие бойцы расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) пришли к соглашению о прекращении огня. Об этом в четверг сообщает офис верховного комиссара по делам мира южноамериканской страны.

"Стороны договорились <…> запустить процесс мирного диалога, обеспечить действие договоренностей по вопросам гражданского населения и режима временного двустороннего прекращения огня", - говорится в документе, опубликованном на странице инстанции в социальной сети X (ранее Twitter). Отмечается, что представители сторон конфликта вновь встретятся 17 сентября для продолжения проработки и реализации договоренностей.

Серия встреч делегаций властей Колумбии и бывших членов РВСК проходит в департаменте Каука на западе республики. Переговоры проходят в закрытом режиме, в них также участвуют представители католической церкви и Всемирного совета церквей.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.