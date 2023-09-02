Пашинян назвал стратегической ошибкой зависимость в сфере безопасности от одной страны

Премьер-министр Армении отметил, что Ереван стал предпринимать попытки диверсифицировать политику безопасности только после осознания последствий такой ошибки

ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Полная зависимость в сфере безопасности от одной страны является стратегической ошибкой, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть тот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Глава правительства отметил, что только постфактум, когда Армения "вкусила горькие плоды этой ошибки", Ереван стал предпринимать попытки диверсифицировать политику безопасности.