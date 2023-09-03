2 сентября, 22:45

Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира

AP Photo/ Gbemiga Olamikan
Президент Нигерии Бола Тинубу
© AP Photo/ Gbemiga Olamikan

Исключения составят постоянные представители республики при ООН в Нью-Йорке и Женеве

ТАСС, 3 сентября. Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны со всего мира после анализа ситуации в нигерийских диппредставительствах.

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Соответствующее заявление размещено в субботу на странице администрации президента в социальной сети X (ранее Twitter).

"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов с их должностей по всему миру", - говорится в сообщении.

Не отзовут только постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи. 

Теги:
НигерияТинубу, Бола
© Информационное агентство ТАСС
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