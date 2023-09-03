Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции достиг минимума со времен выборов 2021 года

Самой популярной политической партией Германии остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на опрос

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Рейтинг популярности правящей в Германии коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) достиг самого низкого значения со времен федеральных выборов 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Если бы парламентские выборы состоялись в ФРГ в ближайшее воскресенье, правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддержали бы 18% избирателей - без изменений по сравнению с предыдущей неделей. Также входящие в коалиционное правительство ФРГ "зеленые" потеряли 1 п. п. и получили бы лишь 13%. Свободная демократическая партия набрала бы 7% (без изменений). Таким образом, общий уровень поддержки правящей коалиции составил только 38%.

Рейтинг политических партий ФРГ продолжает возглавлять оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27% (без изменений). Второе место по-прежнему занимает партия "Альтернатива для Германии" - за нее отдали бы голоса 21% опрошенных. Левую партию готовы поддержать лишь 5% респондентов.

Опрос проводился с 28 августа по 1 сентября. В нем приняли участие 1 195 человек.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября 2021 года. Победу на них одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получила 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Правящей стала коалиция "Светофор" в составе СДПГ, "зеленых" и СвДП.