2 сентября, 23:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян предположил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Патрин/ ТАСС

По словам армянского премьера, РФ "сама уходит из региона", а Лачинский коридор не находится под контролем российских миротворцев

ЕРЕВАН, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

"Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica, которое транслировало Общественное телевидение Армении.

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По словам премьера, "Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев". "Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором", - заявил Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что возлагать ответственность на российских миротворцев в ситуации с нестабильностью в Лачинском коридоре неправильно.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. После перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками 15 июня Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. 

Теги:
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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