Пашинян предположил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

По словам армянского премьера, РФ "сама уходит из региона", а Лачинский коридор не находится под контролем российских миротворцев

ЕРЕВАН, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа.

"Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica, которое транслировало Общественное телевидение Армении.

По словам премьера, "Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев". "Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором", - заявил Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что возлагать ответственность на российских миротворцев в ситуации с нестабильностью в Лачинском коридоре неправильно.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. После перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками 15 июня Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.