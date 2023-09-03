Зеленский подтвердил прохождение еще двух судов по временному коридору в Черном море

Первым судном, которое вышло 16 августа из Одессы по этому коридору, стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прохождение еще двух судов через временный коридор в Черном море.

"Еще два судна успешно прошли нашим временным "зерновым коридором", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Первым судном, вышедшим 16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом временному коридору, стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга.

10 августа Вооруженные силы Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах с конца февраля 2022 года.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, ведомство объявило несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.