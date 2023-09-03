Ким Чен Ын проинспектировал завод по производству боеприпасов

В ходе визита на предприятие лидер КНДР подчеркнул важность дальнейшего наращивания производственных мощностей

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал Пукчжунский машиностроительный завод и завод по производству боеприпасов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заводе по производству боеприпасов Ким Чен Ын выразил удовлетворение ходом технической модернизации предприятия и подчеркнул важность дальнейшего наращивания производственных мощностей.

На Пукчжунском машиностроительном заводе лидер КНДР подчеркнул, что предприятие играет важнейшую и незаменимую роль в развитии судостроительной промышленности страны и укреплении национальных ВМС.