2 сентября, 23:43

Ким Чен Ын проинспектировал завод по производству боеприпасов

В ходе визита на предприятие лидер КНДР подчеркнул важность дальнейшего наращивания производственных мощностей

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал Пукчжунский машиностроительный завод и завод по производству боеприпасов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заводе по производству боеприпасов Ким Чен Ын выразил удовлетворение ходом технической модернизации предприятия и подчеркнул важность дальнейшего наращивания производственных мощностей.

На Пукчжунском машиностроительном заводе лидер КНДР подчеркнул, что предприятие играет важнейшую и незаменимую роль в развитии судостроительной промышленности страны и укреплении национальных ВМС. 

Теги:
КНДРКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация