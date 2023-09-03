Times: экс-глава Минобороны Великобритании пытался сорвать поставки вертолетов из США

По словам источника газеты в британском правительстве, такой шаг был расценен как вредоносный для отношений с Вашингтоном, а некоторые из членов кабинета сочли его попыткой "досадить американцам"

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, подавший в отставку в четверг, перед уходом с поста пытался отменить заказ на поставки американских вертолетов Chinook для ВС королевства. Об этом сообщает газета The Sunday Times, отмечая, что своими действиями Уоллес спровоцировал дипломатический скандал, в который оказались вовлечены послы обеих стран.

По данным издания, 10 августа Уоллес направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо, в котором говорилось, что Лондон готовится пересмотреть договоренность о приобретении у концерна Boeing 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. При этом на тот момент вопрос все еще обсуждался британским правительством и окончательного решения не принималось. По словам источника газеты в правительстве Великобритании, такой шаг был расценен как вредоносный для отношений с США, а некоторые из членов кабинета сочли это попыткой "досадить американцам". В июле Уоллес публично выражал недовольство позицией Белого дома, который не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО, однако в окружении экс-министра категорически отвергли наличие какой-либо связи между несостоявшимся назначением и вопросом о поставках Chinook.

Собеседник издания пояснил, что Уоллес давно относился к этому контракту скептически, особенно после того, как его стоимость увеличилась на £500 млн ($630 млн), достигнув £2,3 ($2,9 млрд). Шли споры о том, нужны ли новые вертолеты этого типа стране, имеющей крупнейший среди европейских членов НАТО парк транспортной авиатехники, в котором уже есть 60 Chinook. Кроме того, поднимался вопрос о том, достаточен ли потенциал ВС королевства в сфере коммуникаций, логистики и спутниковых технологий для того, чтобы эффективно осуществлять специальные операции с применением новых вертолетов. Противники их покупки предлагали направить сэкономленные средства на приобретение более легких и дешевых в эксплуатации вертолетов или нескольких французских транспортников Airbus A400M Atlas.

Как заявляли некоторые собеседники издания, отмена контракта, который уже был согласован, многим в правительстве казалась "безумной затеей". В ситуацию вмешалась посол Великобритании в США Карен Пирс, предупредившая премьер-министра королевства Риши Сунака, что отказ от американских вертолетов - "плохая идея". В результате сотрудникам премьерской канцелярии пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

Уход Уоллеса

Уоллес, возглавлявший Минобороны с лета 2016 года, еще в июле заявил, что намерен покинуть кабмин. Тогда министр отметил, что устал от политики и сопряженной с большим стрессом работы, хотя многие СМИ предполагали, что решающую роль сыграл отказ США поддержать его в борьбе за пост генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от президента США Джо Байдена. Уоллеса, служившего в военной разведке, сменил бывший глава министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шэппс, не имеющий какого-либо опыта в военной сфере.

Больше года Уоллес возглавлял рейтинг самых популярных политиков правящей Консервативной партии, однако последовательно отказывался вступать в борьбу за пост премьер-министра. Росту его популярности в королевстве и за его пределами способствовала активная позиция, которую он занимал в вопросе оказания помощи Украине.